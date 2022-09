Oranje speelt in finaleronde Nations League naast Kroatië ook tegen Italië

De Hongaren - met ook nog Engeland en Duitsland in de poule - stonden met nog één wedstrijd te gaan verrassend bovenaan in de Poule des Doods en hadden dus met een gelijkspel genoeg aan plaatsing voor de Final Four van de Nations League. Ze konden dus voor een absolute stunt zorgen, maar na vijf minuten leken de zenuwen al te zijn toegeslagen.

Want doelman Peter Gulacsi liet toen een voorzet-schot van Bryan Cristante zomaar door zijn handen glippen. Gelukkig voor de Hongaarse doelman bracht verdediger Attila Szalai nog redding op de lijn en bleef het 0-0.

Na 27 minuten was het dan toch prijs voor de Italianen. Giacomo Raspadori strafte een dubbele blunder in de Hongaarse defensie genadeloos af: 0-1, pijnlijk voor Hongarije.

De wedstrijd leek beslist, toen Federico Dimarco vervolgens ook nog 0-2 maakte. Het bleek uiteindelijk de eindstand.

Engeland degradeert na vermakelijk gelijkspel tegen Duitsland

Engeland en Duitsland speelden met 3-3 gelijk in een vermakelijk duel om niets in een volgepakt Wembley. Engeland was al gedegradeerd naar de B-divisie en Duitsland kon zich al niet meer plaatsen voor de finaleronde.

Duitsland kwam 2-0 voor in het duel, waarin scheidsrechter Danny Makkelie twee keer een strafschop gaf. De eerste was kort na rust, toen verdediger Harry Maguire een overtreding beging in het strafschopgebied. Ilkay Gündogan schoot de bal vanaf 11 meter onberispelijk binnen. Niet veel later maakte Kay Havertz de 0-2.

In vijf minuten tijd vocht Engeland zich terug naar 2-2 via goals van Luke Shaw en Mason Mount. Harry Kane zette in de slotfase van de wedstrijd de thuisploeg zelfs op 3-2 door het benutten van een penalty. Vlak voor tijd maakte Havertz zijn tweede van de wedstrijd en de gelijkmaker.

Engeland eindigde onderaan in groep 3 met slechts 3 punten. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate wist geen enkel duel te winnen.