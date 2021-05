Opluchting is groot bij Sven van Beek en Vangelis Pavlidis: ’Hebben het geflikt’

De spelers van Willem II vieren dat de ploeg zich heeft gehandhaafd in de Eredivisie. Ⓒ ANP PIETER STAM DE JONGE

TILBURG - Na de 2-1 zege op Fortuna Sittard haastten de spelers van Willem II zich naar de achterkant van de King Side om het behoud van het Eredivisieschap te vieren met de toegestroomde fans. ,,Het is een grote ontlading. Willem II is Eredivisie-waardig. We hebben niet altijd even goede wedstrijden gespeeld, maar we hebben wel altijd gestreden. We hebben stappen gezet als ploeg. Over de hele wedstrijd gezien hebben we wel verdiend gewonnen”, jubelde Sven van Beek.