US Open: Bencic en Zverev bij laatste acht

De als vierde geplaatste Zverev haalde vorig jaar de finale van de US Open. Daarin verloor hij van de Oostenrijker Dominic Thiem. De 24-jarige Duitser wacht nog op zijn eerste grandslamtitel.

Sinner (20) strandde in 2019 en 2020 al in de eerste ronde van de US Open. Zijn derde deelname in New York verliep beter. Hij kwam echter tegen Zverev op de beslissende momenten net tekort.

Zverev speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Reilly Opelka en de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. De Duitser is na zijn eindzege in Tokio en daarna in Cincinnati nu vijftien duels op rij ongeslagen.

Belinda Bencic bereikt in New York de laatste acht. Ⓒ AFP

Bencic door na zege op Swiatek

Belinda Bencic heeft de kwartfinales bereikt. De olympisch kampioene van Tokio, als elfde geplaatst in New York, versloeg in de vierde ronde de Poolse Iga Swiatek in twee sets: 7-6 (12) 6-3.

Bencic pakte in het Louis Armstrong Stadium meteen een break voorsprong en hield die lang vast. De Poolse, als zevende geplaatst, kwam echter terug tot 5-5. Er volgde een tiebreak waarin beide speelsters kansen kregen om de set te winnen. De 24-jarige Zwitserse benutte het setpoint op 13-12. In de tweede set brak Bencic de Poolse op 2-1 en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

In de kwartfinales neemt Bencic het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Shelby Rogers en de Britse Emma Raducanu.