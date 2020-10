Mark van Bommel hoopt snel op nieuwe club: ’Bundesliga past bij mij’

„Ik denk dat de Bundesliga goed bij mij past. Die Duitse mentaliteit is wel een beetje mijn mentaliteit. Engeland is natuurlijk ook geweldig. Je hebt daar door het drukke schema nauwelijks tijd om gedurende een seizoen te trainen.”

„Tussentijds instappen is natuurlijk niet ideaal. Ik denk wel dat ik snel mijn stempel kan drukken op een elftal, maar het is tussentijds wel een stuk moeilijker.”

Assistent

Tijdens zijn eerste klus als hoofdtrainer bij PSV waren Jürgen Dirkx (45) en Reinier Robbemond (48) de assistenten van Mark van Bommel (43). Was een oudere rechterhand niet een beter idee geweest?

"Misschien had ik er voor het evenwicht ook nog een ouder iemand bij moeten zetten"

„Jürgen kende ik van de Onder 19. Als ik naar links kijk, weet hij precies wat ik bedoel. En ik vond Reinier tijdens de trainerscursus de allerbeste. Hij paste bij mijn idee van voetballen. Vergeet niet dat ik nog met Australië in Rusland was op het WK en een week later al begon bij PSV”, aldus Van Bommel, die de plotseling naar Fenerbahçe vertrokken Phillip Cocu opvolgde in 2018.

„Misschien had ik er voor het evenwicht ook nog een ouder iemand bij moeten zetten. Bert van Marwijk had ik er natuurlijk ook bewust bijgenomen. Hij was een klankbord, maar stond alleen niet elke dag op het veld. En als je Van Marwijk zegt, zeg je ook al snel Van Bommel. Dat moet ook een keer los van elkaar gezien worden.”