Bauke Mollema goed op weg naar Tour de France

Bauke Mollema Ⓒ ANP/HH

Van alle Nederlandse klassementsrenners die grote plannen hebben met de Ronde van Frankrijk, staat Bauke Mollema er het best voor. Hij is de aanloop naar de start in Nice (op 29 augustus) ongeschonden doorgekomen, weet dat hij in zijn ploeg de hoofdrol krijgt toebedeeld, en zit heel dicht tegen de topvorm aan. Het bewijs leverde hij zaterdag in een tumultueus verlopen 114e Ronde van Lombardije.