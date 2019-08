Analyse: Vakmanschap gevraagd bij Ajax

Ajax-trainer Erik ten Hag. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Met PAOK Saloniki leek Ajax de moeilijkste horde voor plaatsing voor de groepsfase van de Champions League te hebben genomen. „Dit was van de niet geplaatste ploegen de zwaarst denkbare loting”, zei Erik ten Hag, die zijn ploeg langs de Grieken loodste. Maar na het tegenvallende resultaat en slechte spel bij APOEL Nicosia (0-0) is het hoofdtoernooi van het miljoenenbal opeens geen zekerheidje meer. Voor het cruciale thuisduel van woensdag met de Cyprioten wordt per direct hernieuwd vakmanschap gevraagd.