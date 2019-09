’Obispo potentiële basisspeler voor PSV’

„Dat zal wel gek zijn”, aldus de huurling, die zich heeft voorgenomen bij een doelpunt in het Philips Stadion niet al te uitbundig te juichen. „Als ik scoor, ga ik geen rondjes rennen of gek doen, maar ik zal wel mijn emotie tonen. Zoals elke wedstrijd wil ik laten zien wat ik kan. Natuurlijk kijken nu ook alle PSV-fans mee en daarom is dit een mooi moment voor mij om aan hen te laten zien wat ik kan.”

Vitesse-trainer Leonid Slutsky voorziet een mooie toekomst voor Obispo, die dit seizoen met Danilho Doekhi het jeugdige verdedigingscentrum van Vitesse vormt. „Ik denk dat hij de potentie heeft om basisspeler van PSV te worden. Armando heeft veel kwaliteiten”, aldus Slutsky, die het belang van het bezoek aan het Philips Stadion voor Obipo relativeert. „PSV gaat hem niet beoordelen op twee wedstrijden tegen PSV, maar op hoe hij het gedurende het hele seizoen heeft gedaan.”

PSV-trainer Mark van Bommel is tevreden over de manier waarop Obispo zich in Arnhem kan ontwikkelen. „Hij speelt elke minuut. Al onze gehuurde spelers worden gevolgd en daar worden rapporten van gemaakt. Ik probeer ze zelf ook zoveel mogelijk te zien, al is dat bij Maxi Romero bijvoorbeeld een ander verhaal. Hij speelt op andere tijden, maar daar probeer ik wel beelden van te zien en zo is dat bij Armando ook. Het is mooi dat hij gewoon bij een goede club in Nederland speelt.”