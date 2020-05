Louis van Gaal over corona bij Litmanen: ’Heel vervelend’

Oud-Ajacied Litmanen (49) is inmiddels hersteld van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dat liet de voormalig Fins international in eigen land weten. „Ik heb me nog nooit in mijn leven zo slecht gevoeld”, zei Litmanen.

Litmanen, één van de drijvende krachten van het succesvolle Ajax in de jaren negentig, zegt vier weken ziek te zijn geweest. „Koorts, hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid, ik had overal last van. Gelukkig gaat het de laatste veertien dagen weer wat beter.”

Wel voegde Litmanen er aan toe dat hij thuis heeft kunnen herstellen. „Ik was er niet zo slecht aan toe dat ik in het ziekenhuis moest worden opgenomen.”

Litmanen speelde naast bij Ajax onder andere ook bij Barcelona en Liverpool.