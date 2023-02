LeBron James pakt magisch puntenrecord: topscorer aller tijden in NBA

Dat record was al jaren in handen van Kareem Abdul-Jabbar met 38.387 punten. James scoorde in de thuiswedstrijd tegen Oklahoma City Thunder zijn 38.388e punt. In totaal nam de superster in het duel 38 punten voor zijn rekening. De LA Lakers verloren het duel overigens met 133-130.

Abdul-Jabbar was sinds 5 april 1984 de topscorer aller tijden van de NBA. De toenmalige speler van Los Angeles Lakers nam het record toen over van Wilt Chamberlain. Abdul-Jabbar stopte vijf jaar later, na 1560 reguliere competitiewedstrijden.

James speelde dinsdagavond in Los Angeles zijn 1410e duel in de NBA. De Amerikaan debuteerde in 2003 bij Cleveland Cavaliers, de club uit de buurt van zijn geboorteplaats Akron (Ohio). Nadat James jarenlang tevergeefs met de Cavaliers had geprobeerd om kampioen te worden, stapte hij in 2010 over naar Miami Heat. De basketballer was toen al twee keer gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de NBA.

Met Miami Heat lukte het ’King James’ wel om kampioensringen te veroveren, in 2012 en 2013. Toen zijn droom was vervuld, keerde de superster terug naar Cleveland om een oude belofte waar te maken. James leidde de ’Cavs’ in 2016 naar hun eerste kampioenschap. Twee jaar later koos hij weer voor een nieuwe uitdaging. James wilde van het al jaren teleurstellend presterende Los Angeles Lakers weer een topclub maken. Dat lukte, want in het door het coronavirus verstoorde seizoen 2019/20 bezorgde hij de Lakers de zeventiende titel in de NBA.

Sindsdien gaat het met de club qua prestaties weer bergafwaarts, maar James blijft gewoon doorgaan met scoren. Met gemiddeld 30 punten per wedstrijd behoort hij nog steeds tot de topscorers van de NBA. James was al een tijdje de topscorer aller tijden van de play-offs en nu is hij dat ook van de reguliere competitie. De superster heeft nog één doel: met zijn zoon Bronny samenspelen in de NBA. De 18-jarige Bronny kan volgend jaar bij de ’draft’ worden opgepikt door een club. Vader en zoon in één ploeg, dat is de laatste wens van LeBron James in de NBA.