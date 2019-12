Twijfels over Van Dijk en Wijnaldum bij Liverpool

De twee Nederlandse internationals hebben volgens coach Jürgen Klopp in Doha wel weer op het trainingsveld gestaan. „Maar we moeten nog even afwachten. Virgil heeft deels meegetraind en Gini heeft ook een oefensessie gedaan. We zullen zien hoe het afloopt, elk uur van de dag gebruiken we voor herstel. Er zijn in elk geval bij ons geen nieuwe blessuregevallen.”

Liverpool won woensdag in de halve finale in Qatar met 2-1 van Monterrey uit Mexico. Zowel Van Dijk (ziek) als Wijnaldum (spierblessure) ontbrak in dat duel. Flamengo versloeg dinsdag in de halve eindstrijd Al Hilal uit Saudi-Arabië met 3-1.

Mourinho

Waar Liverpool dit weekend ’vrijaf’ heeft in de Premier League, voelt Tottenham Hotspur-coach José Mourinho geen dubbele belangen als zijn ploeg het zondag opneemt tegen zijn oude club Chelsea. „Ik ben 100 procent Tottenham”, was de Portugees stellig. „Er is absoluut geen ruimte voor mijn vroegere clubs. Ik heb voor alle clubs altijd alles gegeven, maar het zijn mijn vroegere clubs. Emotioneel gezien is dat niet lastig voor mij.”

Mourinho werd in het verleden drie keer landskampioen met Chelsea en treft zondag Frank Lampard als coach van de tegenstanders. Lampard was jarenlang een van de bepalende spelers van Chelsea onder de Portugese coach.

De Portugees liet weten dat Lampard een grote omhelzing kan verwachten, maar dat hij hem niet uitnodigt voor een biertje na afloop. „Ik ben hem eeuwig dankbaar voor wat hij me heeft gegeven als speler”, zei Mourinho. „Niets zal dat veranderen. Ik houd van de man en zal altijd van hem houden. Maar ik hoop dat hij zondag verliest.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Premier League