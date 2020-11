Oud-turnsters over helse jeugdtrainingen: ’Uitgescholden, uitgehongerd en vernederd’

Lieke Bakker (nu 36) trainde bij Gerrit Beltman. „Hij heeft me uitgescholden, uitgehongerd en vernederd.” Ⓒ Matty Wijnbergen

Amsterdam - Naast corona was grensoverschrijdend gedrag in de internationale turnwereld het grote nieuws afgelopen jaar. Het Instituut Sportrechtsspraak in ons land doet onderzoek, uitspraken over schorsingen van trainers naar aanleiding van de misstanden worden snel verwacht. In het voorjaar verschijnt bovendien een dik zwartboek. Met vorige week geplaatste filmpjes op #DossierTurnmisbruik willen oud-turnsters de zaak op de agenda houden.