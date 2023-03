Arsenal voert druk op Manchester City op, Van Dijk scoort voor Liverpool

Arsenal kwam in het eigen Emirates-stadion in de eerste helft amper in de buurt van doelman Jordan Pickford. Kort voor rust was er eindelijk een geslaagde aanval, ingezet door Oleksandr Zintsjenko en met een schot hoog in de korte hoek afgerond door Bukayo Saka. Het was zijn tiende treffer van het seizoen. Niet veel later ging Everton-middenvelder Idrissa Gueye, opgejaagd door Saka, in de fout. De Braziliaan Gabriel Martinelli profiteerde: 2-0.

Voor Everton was het duel met Arsenal een maand geleden de eerste wedstrijd onder coach Sean Dyche. Erna volgde een overwinning en twee nederlagen waardoor de ploeg nog steeds onder de degradatiestreep staat. Ook in Londen bleek niets te halen. Martin Ødegaard, de Noorse spelmaker, maakte er in de 71e minuut 3-0 van. Martinelli, net als Saka pas 21 jaar, zorgde voor de 4-0 met zijn elfde treffer van het seizoen.

Liverpool

Liverpool heeft zijn wisselvallige seizoen vervolgd met een zege op Wolverhampton Wanderers. De ploeg van Jürgen Klopp was mede dankzij een treffer van aanvoerder Virgil van Dijk met 2-0 te sterk voor de nummer 15 van de ranglijst.

De wedstrijd stond aanvankelijk in september op het programma, maar werd uitgesteld vanwege het overlijden van koningin Elizabeth. Inmiddels hadden de twee ploegen geen geheimen meer voor elkaar, nadat zij sinds de jaarwisseling al drie keer tegen elkaar hadden gespeeld. Liverpool was te sterk in de replay van de FA Cup (0-1) na een 2-2-gelijkspel in het eerste duel. Wolverhampton won de competitiewedstrijd op eigen veld (3-0).

Liverpool, dat begon met Cody Gakpo op de bank, moest toestaan hoe Wolverhampton in de openingsfase een aantal keren gevaarlijk opdook voor keeper Alisson. De thuisploeg was vervolgens twee keer dichtbij via Harvey Elliott, maar de middenvelder kopte naast en zag zijn tweede inzet gestopt worden door José Sá.

Het publiek op Anfield moest geduld hebben tot de 73e minuut, voordat Van Dijk voor de 1-0 zorgde. De Oranje-international zag zijn eerste kopbal gestopt worden, maar werkte zijn tweede poging binnen. Na goed werk van invaller Gakpo in de opbouw verdubbelde Mohamed Salah de score vier minuten later, 2-0.

