Pijnlijk: FC Barcelona-aanvaller Ousmane Dembélé direct na rentree wéér geblesseerd

Volgens de medische staf kampt de 24-jarige Fransman met een verrekte spier. Dembélé is voorlopig weer niet inzetbaar voor interim-trainer Sergi Barjuán, de tijdelijke opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. De Fransman liep afgelopen zomer op het EK een knieblessure op en moest een operatie ondergaan. Hij ontbrak daardoor in de eerste maanden van het seizoen. Dembélé kampt sinds zijn komst in 2017 naar Barcelona, voor in totaal 145 miljoen euro, regelmatig met blessures.

Sergiño Dest staat ook aan de kant. De oud-Ajacied heeft een rugblessure. De Catalaanse ploeg speelt zaterdag voor de Spaanse competitie in Vigo tegen Celta. Barcelona neemt met 16 punten uit elf wedstrijden de negende plaats in La Liga in.

Xavi

De clubleiding wil Xavi aanstellen als opvolger van Koeman, maar moet nog een akkoord bereiken met Al Sadd, de huidige werkgever van de trainer. Een delegatie van Barcelona onderhandelt momenteel in Qatar.