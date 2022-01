Sport Kort: Coronabesmetting zet streep door oefenduel handbalmannen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Oefenduel handballers afgelast door coronabesmetting

14.12 uur: Een oefenwedstrijd van de Nederlandse mannen in Zweden is afgelast wegens een coronabesmetting binnen de selectie. Oranje zou het zaterdag opnemen tegen Zweden.

De Nederlander Ephrahim Jerry testte vrijdag positief, net als een Zweed. „Zaterdag is het hele Nederlandse team opnieuw getest. Uit de hertest blijkt dat de resultaten van de rest van de ploeg negatief zijn. Het team gaat de voorbereiding op het EK vervolgen”, aldus de handbalbond.

Oranje nam het donderdag ook op tegen Zweden, dat duel ging met 34-30 verloren. Nederland begint donderdag aan het EK met een wedstrijd tegen Hongarije.

Barty verslaat Swiatek en bereikt finale in Adelaide

11.24 uur: Ashleigh Barty heeft zich voor eigen publiek geplaatst voor de finale van een WTA-toernooi in Adelaide. De nummer 1 van de wereld was met 6-2 6-4 de meerdere van de Poolse Iga Swiatek.

De 25-jarige Barty, die haar eerste toernooi speelt sinds de US Open, stond tegen Swiatek geen enkele servicegame af. Ze maakte het na 87 minuten af op haar tweede wedstrijdpunt.

Zondag treft Barty Jelena Rybakina uit Kazachstan in de finale. De nummer 7 van de plaatsingslijst was met 6-4 6-3 te sterk voor Misaki Doi uit Japan.

Swiatek was vorig jaar de beste in Adelaide, in 2020 zegevierde Barty er. Volgende week vindt er opnieuw een WTA-toernooi plaats in de Australische stad.

Snowboarder De Blois zesde bij wereldbekerwedstrijd in Rusland

10.34 uur: Snowboarder Glenn de Blois is bij de wereldbekerwedstrijd in het Russische Krasnojarsk als zesde geëindigd op het onderdeel cross. De 26-jarige De Blois eindigde dit seizoen nog niet eerder zo hoog. Hij werd in de kwalificatie dertiende.

De Duitser Martin Nörl was het best in Krasnojarsk, de Fransman Merlin Surget werd tweede en de derde plek was voor de Oostenrijker Julian Lüftner.

De Blois, die vorig wereldbekerseizoen als vierde eindigde, doet volgende maand mee aan de Olympische Winterspelen in Beijing.

Canadese tennissers via titelhouder Rusland naar finale ATP Cup

10.06 uur: De Canadese tennissers hebben zich verzekerd van een plek in de finale van de ATP Cup. Ze waren met 2-1 te sterk voor Rusland, dat het landentoernooi vorig jaar wist te winnen.

Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime versloegen in het beslissende dubbelspel Daniil Medvedev en Roman Safioellin met 4-6 7-5 10-7. Shapovalov had in het enkelspel met 6-4 5-7 6-4 gewonnen van Safioellin en Medvedev had de Russen op gelijke hoogte gebracht door Auger-Aliassime met 6-4 6-0 kansloos te laten.

De Canadezen nemen het zondag in de finale op tegen Spanje, dat vrijdag al afrekende met Polen.

Canada is begin maart ook de tegenstander van Nederland in de Daviscup. De ontmoeting wordt op een gravelbaan in Den Haag gespeeld.

Antetokounmpo leidt Bucks langs Nets in NBA-topper

08.58 uur: Giannis Antetokounmpo heeft de basketballers van Milwaukee Bucks in de NBA met 31 punten aan een zege op Brooklyn Nets geholpen. Het werd 121-109. De Griek nam in de topper in Brooklyn 31 punten voor zijn rekening.

Voor Antetokounmpo (27) was het zijn zevende wedstrijd op rij tegen de Nets waarin hij goed was voor minimaal 30 punten. „Er hangt veel opwinding in de lucht als je tegen Brooklyn speelt. We kregen kansen om te schieten, we verdedigden goed en we hielpen elkaar”, zei de topschutter van de Bucks, die derde staan in de Eastern Conference. De Nets bezetten de tweede plek, achter Chicago Bulls.

Antetokounmpo miste het laatste duel wegens ziekte. Recent miste hij al vijf duels wegens coronaprotocollen.

De Bucks waren vorig jaar in de halve finales van de play-offs over zeven wedstrijden te sterk voor de Nets. De ploeg uit Milwaukee pakte uiteindelijk de titel.

Osaka meldt zich af voor halve eindstrijd in Melbourne

08.31 uur: Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor de halve eindstrijd van een WTA-toernooi van Melbourne, een van de voorbereidingstoernooien voor de Australian Open. Volgens de Japanse, die haar rentree maakte na vier maanden absentie, heeft haar lichaam het zwaar te verduren op het eerste toernooi in lange tijd.

„Helaas heb ik last van een buikblessure en ik heb rust nodig om me goed voor te kunnen bereiden op de Australian Open”, zei Osaka in een verklaring. Ze zou het bij de laatste vier opnemen tegen de Russin Veronika Koedermetova.

De finale in Melbourne gaat tussen Koedermetova en de Roemeense Simona Halep, die de Chinese Zheng Qinwen met 6-3 6-2 versloeg.

De 24-jarige Osaka pakte vorig jaar de titel op de Australian Open. Ze was sinds de US Open, begin september, niet meer in actie gekomen.

Koolhof verslaat Rojer in halve finale dubbelspel Melbourne

08.12 uur: Wesley Koolhof heeft zich in Melbourne ten koste van Jean-Julien Rojer geplaatst voor de finale van het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski was Koolhof met 6-2 6-4 te sterk voor Rojer, die een koppel vormt met Marcelo Arévalo uit El Salvador.

De 32-jarige Koolhof en Skupski (32) nemen het zondag in de eindstrijd op tegen de Kazach Aleksandr Nedovyesov en Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan.

Koolhof en Rojer vormden vorig jaar een vast duo. Ze deden samen mee aan de Olympische Spelen, waar Rojer positief testte op het coronavirus. Na tegenvallende prestaties besloten ze voor 2022 beiden een nieuwe dubbelpartner te zoeken.

De Jong mist finale op Australische challenger

08.12 uur: Jesper de Jong is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het challengertoernooi van Traralgon. De 21-jarige De Jong verloor in de halve eindstrijd met 6-4 6-2 van de als vierde geplaatste Tsjech Tomas Machac.

In de kwartfinales had De Jong nog een knappe zege geboekt op de als eerste geplaatste Fransman Gilles Simon (6-4 6-1), de voormalig nummer 6 van de wereld. De Jong staat momenteel op de 203e plek op de mondiale ranglijst en was als 12e geplaatst in Traralgon.

De Jong reist nu af naar Melbourne voor de kwalificaties van de Australian Open, die komende week plaatsvinden. Het hoofdtoernooi begint op maandag 17 januari.