Mollema door het vuur voor Italiaanse stuntman

Voor een ’pure klimmer die soms wat ADHD-trekjes vertoont’ wil de Groninger de komende dagen best alle zeilen bijzetten om hem aan het commando te houden. Als dat ten koste gaat van zijn eigen positie, vindt Mollema dat prima. Over de 22e stek die hij nu inneemt in het klassement, zei hij na afloop: „Dat is mooi, maar niet de eerste prioriteit. We gaan er alles aan doen om Giulio zo lang mogelijk in het geel te laten rijden.”

Bauke Mollema Ⓒ BSR Agency

Mollema arriveerde steunend en krakend als negentiende en eerste Nederlander op de top van La Planche des Belles Filles, om daar te concluderen dat zijn team een geweldige dag had beleefd. „Twee man in de ontsnapping, dat was precies wat we wilden, en ook nog de juiste mannen. We hadden niet verwacht dat de groep zoveel ruimte zou krijgen. Nu bleek dat het voldoende was voor de besten om voor de dagwinst te strijden. Dat Ciccone net ernaast greep, is jammer. Voor de rest hebben we geen klagen: we pakken de trui, winnen het dagploegenklassement en Richie zit er vooraan ook nog goed bij. Hier kunnen we mee vooruit.”

