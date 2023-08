Gedreven Max Verstappen wil autosport voor iedereen toegankelijk maken

In een klein kantoortje, vlak bij de garage van zijn team Red Bull Racing, vertelt Max Verstappen op Circuit Zandvoort vol passie en enthousiasme over zijn toekomstplannen. Het is bij zijn volgers natuurlijk al lang en breed bekend dat de coureur een fervent simracer is. Niet alleen ter voorbereiding op Grand Prixs in de fabriek van de renstal in Milton Keynes, maar ook thuis op zijn eigen simulator in Monaco.

„De simwereld laten aansluiten met het echte racen op het asfalt: dáár is nog een wereld te winnen, denk ik”, zegt hij. „Bijna alle jongens die groot zijn geworden in de Formule 1 of in andere klasses zijn begonnen in het karten. Maar ook dat is al zó duur. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Simracen is een stuk goedkoper. Je kan al beginnen door spelletjes te spelen op je telefoon, dan kan je een stuurtje kopen in de lokale winkel en zo kan het stap voor stap serieuzer en professioneler worden.”

Nog maar het begin

De samenwerking met Heineken en het daaruit voortgekomen zogeheten Player 0.0-project is nog maar een begin. „Ik wil niet hardop roepen dat het mogelijk is om als simracer uiteindelijk de Formule 1 te halen. Ook sommige coureurs die heel succesvol in het karten zijn geweest, hebben die kans immers nooit gehad. Ik wil dus in de nabije toekomst een eigen GT3-team opbouwen. Als we dan één auto zeker reserveren voor een simracer, is dat al een heel mooie mogelijkheid voor jongens uit die wereld om door te groeien naar de echte auto. We zijn nu allemaal aan het bekijken hoe we dat mogelijk kunnen maken.”

Max Verstappen in zijn Zandvoort. Ⓒ Frits van Eldik

Hij vervolgt: „Zo’n deal met een partner als Heineken; daar moet wel een doel achter zitten én passie in zitten. Van beide kanten is dat het geval, om nieuwe dingen te creëren. Je merkt in de autosport ook wel dat coureurs vaak een beetje uit dezelfde landen komen. Ik nu dan toevallig uit Nederland, maar verder is het toch vaak overwegend Engeland, Spanje, Duitsland. Ik denk dat er in heel veel andere landen nog zoveel potentie zit. Nu en zeker ook na mijn Formule 1-loopbaan is dat wel een doel voor mij, om dat allemaal toegankelijker en betaalbaarder te maken voor iedereen.”

Bekijk ook: DOSSIER Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

Dit weekeinde in Zandvoort zijn de finales van de Player 0.0-campagne. De beste simracer neemt het uiteindelijk op tegen Verstappen. „En dat wordt voor mij een moeilijk verhaal”, zegt hij zonder te dollen. „In het spel dat wordt gespeeld ben ik niet zo bedreven als in andere spellen die we doen op de simulator. In mijn eigen simteam (Team Redline, red.) heb je ook jongens die heel allround zijn en alle spellen onder de knie hebben. Dat moet je in het echte racen ook hebben. Iedereen kan wel een snel rondje rijden, maar je moet je ook kunnen aanpassen aan verschillende situaties.”

Ander plannetje

En als het allemaal niet lukt, heeft Verstappen nog wel een ander plannetje. „Ik denk dat veel mensen inmiddels die commercial wel hebben gezien”, stelt hij over de wereldwijde ’When You Drive, Never Drink’-reclame van Heineken, om vervolgens lachend te vervolgen: „Als het niet meer werkt in de Formule 1, kan ik altijd nog gaan acteren…”