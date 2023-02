Nettowinst Ajax stijgt naar 76 miljoen dankzij grote transfers

Ajax verkocht spelers, zoals Antony, Sébastien Haller en Lisandro Martínez, voor een bedrag van totaal 117,1 miljoen euro. Dat is een stijging van 102,5 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De coronapandemie had toen een negatieve impact op de transfermarkt.

De voetbalomzet van de landskampioen bleef nagenoeg gelijk, meldt Ajax verder. „In de groepsfase van de Champions League werden minder punten behaald wat leidde tot lagere Europese premies. Dit werd gecompenseerd door de stijging van recettes als gevolg van de versoepeling van coronamaatregelen ten opzichte van vorig seizoen en de inkomsten van het uitlenen van spelers voor het WK in Qatar.”

Ajax verwacht voor het gehele boekjaar 2022/2023 een positief nettoresultaat.