Afgang Federer in Cincinnati

In de derde ronde verloor de zevenvoudig winnaar van het toernooi verrassend van Andrey Rublev: 3-6 en 4-6. Tegen de Rus kwam de winnaar van twintig grandslamtoernooien bijzonder matig voor de dag. Rublev, die nu stuit op landgenoot Daniil Medvedev plaatste, zich voor het kwalificatietoernooi voor het hoofdtoernooi in Cincinnati. Federer had sinds 2002 op hardcourt niet meer van een qualifier verloren.

Federer begint over anderhalve week aan de jacht op zijn zesde titel bij de US Open. Die Major won hij van 2004 tot en met 2008, maar daarna nooit meer. Maar er is werk aan de winkel voor de voormalig nummer één van de wereld. Een maand geleden had Federer de eindzege op Wimbledon voor het grijpen, maar waren tegen Novak Djokovic twee wedstrijdpunten niet aan Federer besteed.