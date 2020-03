Marathons van Parijs en Rome uitgesteld

Voor de marathon van Parijs had zich een recordaantal van 65.000 hardlopers uit 150 verschillende landen ingeschreven. Het is een van de grootste stadsmarathons ter wereld. De route van de wedstrijd over 42,195 kilometer voert dwars door het hart van de Franse metropool en komt langs bekende bezienswaardigheden. De start is op de beroemde Champs-Elysées.

De marathon van Rome is iets minder groot dan die van Parijs, maar trekt ook tienduizenden hardlopers uit alle delen van de wereld. Het traject zit ook vol klassieke Romeinse attracties. Start en finish zijn bij het Colosseum.