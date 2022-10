Teambaas Horner spreekt over ’draconische straf’ voor Red Bull

„Dit heeft veel impact, op zowel de auto voor 2023 als 2024. Juist omdat de regels voor de auto’s van volgend jaar ook weer wat veranderen”, aldus Horner. Red Bull mag 10 procent minder tijd besteden in de windtunnel en minder gebruikmaken van andere aerodynamische tools. „Ik hoor mensen zeggen dat dit niet significant is. Nou, dit is een draconische straf. We zijn min of meer slachtoffer van ons eigen succes door het winnen van de constructeurstunnel.”

Horner doelt dan op het feit dat Red Bull volgend jaar sowieso al de minste tijd zou mogen spenderen in de windtunnel (70 procent). Dat wordt een percentage van 63 procent. „Het is moeilijk in te schatten, maar dat kan zo een kwart tot een halve seconde schelen wat rondetijd betreft. De FIA heeft duidelijk gemaakt dat er verzachtende omstandigheden zijn en dat we niets hebben verborgen. Ik kan verzekeren dat wij nog geen één cent te veel hebben gespendeerd die de prestatie van de auto zou hebben bevorderd.”

Interpretatieverschillen

De Britse teambaas hoorde negentig minuten na de Grand Prix van Japan, waar Max Verstappen zijn tweede kampioenschap binnenhaalde, dat Red Bull de budget cap had overschreden. Hij wijst erop dat het – als het team een aftrekpost van de belasting niet had meegenomen – feitelijk ’slechts’ ging om een overschrijding van iets meer dan 400.000 Britse pond.

„Ons hele document aan cijfers telt 75.000 regels en het is duidelijk dat er veel interpretatieverschillen waren. Wij geven al ons personeel gratis eten en drinken, dat staat al voor 1,4 miljoen pond. Marketingmedewerkers vallen niet onder het budgetplafond, maar dat gratis voedsel voor hen dan weer wel. Wij zorgen graag goed voor ons personeel. Waarom we de straf dan hebben geaccepteerd? Bij een arbitragezaak had dit zo nog twaalf maanden kunnen duren. Dat was voor niemand goed geweest. We sluiten nu het boek. De motivatie binnen ons team is alleen maar gegroeid. Als het aan de concurrentie ligt zou onze windtunnel platgebrand moeten worden en zou dat nog niet eens genoeg zijn.”