Column Ruud Gullit: ’Ajax kwetsbaar zonder Plan B’

Door Ruud Gullit

Bij het sensationele treffen tussen Manchester City en Tottenham Hotspur met de 2-3 door Harry Kane diep in blessuretijd viel me weer op dat City geen plan B had. De ploeg van Pep Guardiola had op een zeker moment negentig procent balbezit, maar kreeg nauwelijks kansen. Vanuit een 4-3-3-formatie bleven ze maar volharden in hun eigen speelwijze en kregen uiteindelijk het deksel op de neus.