PSG bezorgt Lyon van Peter Bosz weer nederlaag

Die goal viel al na 5 minuten. Lionel Messi rondde een vlotte combinatie met Neymar kundig af en schoot de bal langs doelman Anthony Lopez. De Portugese keeper voorkwam in de rest van de wedstrijd erger, want het was vooral te danken aan zijn reddingen dat PSG niet verder uitliep. Met name Messi en Neymar stuitten keer op keer op Lopez.

De Parijzenaars namen met de zege de leiding in de Franse Ligue 1. De ploeg van coach Christophe Galtier heeft 22 punten en dat zijn er 2 meer dan Olympique Marseille. Lyon is gezakt naar de zesde plaats met 13 punten.