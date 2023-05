AZ deelt 43 stadionverboden uit voor geweld na duel met West Ham

„Het wordt allerminst uitgesloten dat nog meer lokale stadionverboden worden opgelegd. Los van dit besluit vanuit de club, is het strafrechtelijk onderzoek door de autoriteiten nog volop gaande”, aldus de Alkmaarse club.

AZ speelde in een tweeluik met West Ham United om een plek in de finale van de Conference League. Het duel in het eigen AFAS Stadion werd met 0-1 verloren. Na de 2-1 nederlaag van een week eerder in Londen, was de ploeg van trainer Pascal Jansen Europees uitgespeeld.

Eerder deze week voerden de gemeente, AZ, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) gesprekken over de rellen. Dinsdagavond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de ongeregeldheden. In de uitzending werden foto's getoond van de tien mannen die worden verdacht van de ernstigste misdrijven.

Inmiddels worden van die tien verdachten er nog vier mensen gezocht, liet een politiewoordvoerder donderdag weten. Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn bij de politie tientallen tips binnengekomen. Die onderzoekt alle tips en is druk bezig met onder meer het bekijken van camerabeelden, aldus de woordvoerder.