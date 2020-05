Duitse minister dankt voetbalfans voor hun voorbeeldig gedrag

Vooraf bestond de vrees dat supporters zouden gaan samenscholen in de buurt van het stadion, dan wel massaal de cafés zouden overlopen. Ook bestond vrees voor demonstraties van fans die niet willen dat er wordt gespeeld zolang er, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, geen publiek bij mag.

„Veel mensen zijn op een zeer emotionele wijze betrokken bij de Bundesliga”, zegt Reul. „Vooral in deze tijd heb ik daar alle begrip voor. Het is echter vooral nu van groot belang dat het gedrag van iedereen binnen de perken blijft. Dat is gebeurd. Ik heb in het verleden de ’ultra’s’ vaak bekritiseerd, nu maak ik ze een groot compliment. Laten we zo doorgaan.”

In de betreffende regio, in Duitsland één van de zwaarst getroffene door het virus, speelden Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf en 1. FC Köln het afgelopen weekeinde thuis.