Marko: ’Red Bull kan en wil Vettel niet betalen’

Dinsdag werd duidelijk dat Vettel na 2020 vertrekt bij Ferrari, waar hij waarschijnlijk wordt opgevolgd door Carlos Sainz. Red Bull, waar Max Verstappen de onbetwiste nummer één is kan de Duitser niet betalen, stelt Marko.

„We kunnen het ons niet veroorloven om twee supersterren in ons team te hebben. Dat willen we ook niet”, aldus Marko. „De aanbieding die Ferrari Vettel heeft gedaan, valt ook niet te vergelijken met hetgeen Alexander Albon bij ons verdient.”

Sebastian Vettel en Helmut Marko maken een praatje. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vettel is daarom een ’non-topic’, volgens de Oostenrijker. Toch liet hij doorschemeren dat er mogelijke een kleine opening is, voor het geval Albon komend seizoen bijvoorbeeld alsnog door het ijs zakt zoals zijn voorganger Pierre Gasly.

„We hebben doorlopend contact met elkaar, maar we hebben Vettel daarbij ook al laten weten dat Max onze eerste man is en dat die situatie duidelijk vastligt. Maar nogmaals: we willen en kunnen ons geen twee supersterren veroorloven.”

Met Sainz op pole position om Vettel op te volgen, wordt inmiddels ook druk gespeculeerd over wie het zitje van de Spanjaard bij McLaren moet overnemen. De naam Daniel Ricciardo wordt veel genoemd, waardoor bij Renault weer een plekje vrij zou kunnen komen.

