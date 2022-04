VIDEO Oud-doelman Gomes steelt show en is nieuwe ambassadeur PSV

De 41-jarige Gomes, die tussen 2004 en 2008 in Eindhoven speelde, gaat namens PSV diverse projecten in zijn vaderland uitrollen. De Braziliaan is als eregast aanwezig bij de thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen RKC Waalwijk.

„Ik heb voor een aantal prachtige clubs gespeeld, maar PSV is de club die als mijn thuis voelt”, aldus Gomes, die vier keer kampioen werd met de Eindhovense club. „Sinds mijn komst heb ik me altijd onderdeel van de PSV-familie gevoeld. Toen ik vertrok, wist ik dat ik ooit zou terugkeren. Ik ben blij dat ik die belofte aan mezelf nu kan inlossen en ben ervan overtuigd dat we samen de van oudsher sterke band tussen PSV en Brazilië naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Halve finale CL

Gomes bereikte met PSV in 2005 de halve finales van de Champions League. De Braziliaanse international speelde later voor de Engelse clubs Tottenham Hotspur en Watford en in Duitsland voor Hoffenheim.

PSV benoemde eerder Willy van der Kuijlen, de Mexicanen Carlos Salcido en Francisco ’Maza’ Rodriguez, Luuk de Jong en Mart van den Heuvel tot clubambassadeur.