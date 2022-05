VIDEO Vechter slaat terug met brute knock-out en grijpt titel

Sport

Pijnlijke nederlaag Kielholtz tijdens Bellator281

Het is Denise Kielholtz vrijdagavond niet gelukt om een stap dichterbij een nieuw titelgevecht te komen. De MMA-vechtster stapte in Londen vol vertrouwen de kooi in tijdens Bellator281, maar moest haar meerdere erkennen in de Japanse Kana Watanabe.