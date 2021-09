Column Ruud Gullit: ’Dit moet een wake-up call zijn voor ’postbode’ Frenkie de Jong’

Premium Voetbal

Valentijn Driessen: Alleen Ajax kan Ajax stoppen

Op Ajax staat geen maat in de Eredivisie. FC Twente lukte het in de tweede speelronde gelijk te spelen. Trainer Erik ten Hag wees erop dat zijn ploeg tot begin september nodig heeft om in topvorm te geraken. Omdat dit structureel het geval is sinds zijn komst, snijdt Ten Hags analyse hout.