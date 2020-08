Prijs Stefan de Vrij toont ongekende weelde Ronald Koeman aan

Stefan de Vrij met een kopbal namens Oranje. Ⓒ HH/ANP

De uitverkiezing van Stefan de Vrij (28) tot beste verdediger van de Serie A is opnieuw een bewijs voor de defensieve weelde waar het Nederlandse topvoetbal momenteel in baadt. De gelauwerde Inter-verdediger, opgeleid door Feyenoord, staat in Italië hoog aangeschreven, maar heeft bij de nationale ploeg te maken met loodzware concurrentie.