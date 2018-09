Nieuw record voor O’Sullivan

In de finale, in het Londense Alexandra Palace, moest Joe Perry met 10-7 het onderspit delven tegen The Rocket. De 41-jarige O’Sullivan kwam zeer matig uit de startblokken en keek al vrij snel tegen een 4-1 achterstand aan. Maar bij de pauze was de balans weer in evenwicht en wist O’Sullivan ook na de pauze zijn vorm vast te houden door maar liefst zeven frames op rij te winnen 8-4.

Perry, die een uitstekend toernooi heeft gespeeld, gaf zich nog niet gewonnen en knokte zich terug in de partij en wist de score op 9-7 te brengen. The Rocket wist het 17e frame op zijn naam te schrijven en kreeg naast de Paul Hunter-trofee ook een cheque van 230.000 euro in ontvangst nemen.