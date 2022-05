Nieuwe ’td’ Jacobs begint bij Willem II met twee keepers en tien veldspelers

Dat laatste geldt in principe voor Wessel Dammers, die door Willem II in de winterstop van FC Groningen is gehuurd. Bij handhaving was de afspraak dat de Tilburgers hem over zouden nemen. Door de degradatie is die voorwaarde komen te vervallen.

Emil Bergström belandde bij Willem II op de bank. Hij was gehuurd van FC Utrecht en zal zich daar weer moeten melden. Doelman Timon Wellenreuther, die wel een goede indruk maakte, is eigendom van Anderlecht. In de huurovereenkomsten met Nikos Michelis (AC Milan) en Godfried Roemeratoe waren opties tot koop opgenomen. Die zijn door de Tilburgse club niet gelicht. Ook de verbintenissen met Kilian Ludewig (Red Bull Salzburg) en spits Argyris Kampetsis (Panathinaikos) lopen af.

Bekijk ook: Willem II kan met royaal spelersbudget meteen terugkeren naar Eredivisie

Nieuwe ploeg bouwen

Bij de spelers met een aflopend contract zit Ché Nunnely. Die raakte in de eindfase van het seizoen zwaar geblesseerd aan zijn rechterknie. Een transfer zit er waarschijnlijk niet in. Bij de spelers met een aflopend contract zitten, behalve Freek Heerkens, ook spelers als Miquel Nelom, Nasser El Khayatti, Driess Saddiki en Elton Kabangu.

Willem II moet dus aan een nieuwe ploeg bouwen. De contracten van Pol Llonch, Daniel Crowley, Thijs Oosting, Ringo Meerveld en Jizz Hornkamp lopen door. Met Jorn Brondeel beschikt de club over een keeper met ruime ervaring in de eerste divisie.

Bekijk ook: Bittere tranen bij Willem II na degradatie

Dat Jacobs de nieuwe technisch directeur zou worden was al lang geen geheim meer. Hij tekent een contract voor twee seizoenen en heeft als ambitie de terugkeer naar de eredivisie bewerkstelligen. Jacobs werkte eerder bij NEC, de KNVB en Almere City. Woensdag is zijn presentatie. Dan zal Willem II ook de plannen voor de nabije toekomst toelichten.

Swinkels

Arjan Swinkels is het nieuwe hoofd opleidingen van Willem II. De oud-voetballer van de Tilburgse club en van onder meer Roda JC en VVV Venlo gaat dat onder de vleugels van de nieuwe technisch directeur doen. Hij is nog bezig met zijn opleiding tot trainer in het betaalde voetbal. Robby Hendriks, die in het verleden met onder meer Frenkie de Jong en Virgil van Dijk werkte in de jeugd, gaat als manager van de jeugdopleiding fungeren.