Van Nistelrooy:’Simons kan iets bijdragen aan Oranje’ Knappe zege op Arsenal geeft PSV optie op rust richting Ajax-uit

Luuk de Jong. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Op een ouderwets Europees avondje heeft PSV zich verzekerd van overwintering in de Europa League. De Engelse koploper Arsenal werd met een 2-0 nederlaag terug naar huis gezonden door de Brabanders. De ontlading was groot in het intens meelevende Philips Stadion. „Het is een enorme overwinning voor ons, dat we zo’n tweede helft op de mat konden leggen tegen een heel sterk team als Arsenal”, vond trainer Ruud van Nistelrooy.