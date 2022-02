Lichaam Jurriën Timber onderwerp van gesprek: ’Goal met buikspieren, kuit tegen de paal’

Na een voorzet van Antony scoorde hij al vallend door zijn lichaam tegen de bal te drukken. Maar met welk lichaamsdeel produceerde hij die goal nu eigenlijk? „Die vraag krijg ik nu heel veel. Volgens mij waren het mijn buikspieren, maar ik weet het niet zeker. Ik moet het nog terugzien, maar het maakt eigenlijk ook niet uit. Hij zat er in, dat is goed”, aldus Timber bij ESPN.

Op de persconferentie ging het niet over met welk lichaamsdeel hij scoorde, maar waarmee hij na zijn succesvolle tegen de paal terechtkwam. „Met mijn kuit. Er kwam direct kramp in. Het gaat nu wel weer prima”, aldus Timber die direct daarna vervangen werd door Per Schuurs.

De Ajacied gaf verder toe het alles behalve makkelijk ging voor zijn ploeg. „Maar dat heb je soms in een seizoen zulke wedstrijden. Het is koud, superveel wind en regen. In een kampioenschap is het belangrijk dat je deze wedstrijden wint.”