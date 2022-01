Richard Krajicek strikt grandslamwinnaar Marin Cilic voor ABN Amro World Tennis Tournament

Marin Cilic is van de partij in Rotterdam. Ⓒ HH/ANP

Marin Cilic is volgende maand te bewonderen in Rotterdam. De 33-jarige grandslamwinnaar is namelijk van de partij op het ABN Amro World Tennis Tournament. In 2014 won hij de US Open en hij bereikte dat jaar ook de finale in Ahoy. Hierin moest hij zijn meerdere erkennen in Tomás Berdych uit Tsjechië. Richard Krajicek, directeur van het toernooi, heeft dinsdag alle deelnemers gepresenteerd.