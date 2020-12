Video: Opstootje na vernederend doelpunt in Bundesliga

Scheidsrechter Frank Willenborg bestraft Silas Wamangituka met een gele kaart. Ⓒ hh/anp

Aanvaller Silas Wamangituka van VfB Stuttgart is in de gewonnen uitwedstrijd tegen Werder Bremen (1-2) met een gele kaart bestraft wegens respectloos gedrag richting de tegenstander. De 21-jarige Afrikaan kreeg in de laatste minuut zijn tweede treffer in het duel vrijwel cadeau van de thuisclub.