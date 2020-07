Eric Botteghin ruikt succes onder Feyenoord-trainer Dick Advocaat

Eric Botteghin Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Eric Botteghin (32) heeft sterk het gevoel dat de opmars van Feyenoord onder trainer Dick Advocaat nog niet ten einde is en er nog meer in het vat zit. Het is één van de belangrijkste redenen om alsnog zijn contract te verlengen en komende maandag, tijdens de eerste training, aan zijn zesde seizoen in Rotterdam-Zuid te beginnen. Vanaf zijn vakantieadres in Spanje, waar de Braziliaan met zijn vrouw Melina en zoontjes Rafael (4) en Daniel (1) in een ’coronavrij’ gebied verblijft, legt hij uit waarom hij nog geen afscheid wilde nemen.