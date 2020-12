’Dartsopa’ Paul Lim (66) zorgt voor flinke verrassing op WK

Lim, inmiddels 66 jaar, gooide als eerste speler ooit een negendarter op een WK (BDO). Dat deed hij in 1990. De darter uit Singapore geeft in Londen voor de 25e (!) acte de présence op het hoogste mondiale podium. Dit keer nam hij het in de eerste ronde dus op tegen Luke Humphries.

Voor ’Cool Hand Luke’ leek er in eerste instantie geen vuiltje aan de lucht in zijn eerste ronde-partij. Hij pakt de eerste twee sets, maar langzaamaan kwam Lim wat beter in zijn spel. De ’dartsopa’ kwam dan ook terug tot 2-1. Humphries kreeg zelfs matchdarts deze wedstrijd, maar die waren niet aan hem besteed, want Lim kwam terug tot 2-2.

In de allesbeslissende vijfde set kon het alle kanten op. Vooral de derde leg zal nog lang nadreunen bij ’Cool Hand Luke’ . Beiden misten meerdere check-outs om op 2-1 te komen in de beslissende set, maar er volgde misser na misser. Uiteindelijk wist Lim toch wél raak te gooien en het klusje een leg later te klaren.

„Dit was geweldig. Nagelbijtend”, liet hij na afloop blij en opgetogen weten.

Briljante comeback Van Duijvenbode

Met Dirk van Duijvenbode kwam om 19.00 uur de derde Nederlander van in totaal elf in actie op het WK darts. De 28-jarige Westlander nam het in Alexandra Palace op tegen jeugdwereldkampioen Bradley Brooks en won na een 2-0 achterstand alsnog met 3-2. Ook outsider James Wade speelt zijn eerste partij op het WK.

„Ik weet dat ik beter ben, maar hij heeft niets te verliezen. Ik wil hem gewoon slopen. Verder dan die eerste ronde kijk ik nu nog niet”, liet Van Duijvenbode vooraf weten, die in 2020 zijn doorbraak beleefde met onder meer een verrassende finaleplek bij de World Grand Prix.

Dirk van Duijvenbode was zeer content met zijn zege. Ⓒ BSR Agency

Van Duijvenbode neemt het in de volgende ronde op tegen Rob Cross, de wereldkampioen van 2018. Eerder op het WK kwamen Niels Zonneveld en Ron Meulenkamp al in actie. Zonneveld verloor kansloos (0-3 in sets) van de Ier William O’Connor. Meulenkamp zegevierde met 3-1 in sets over de Kroaat Boris Krcmar en speelt zondag in de tweede ronde tegen landgenoot Vincent van der Voort.

Verder kwam op vrijdagavond ook één van de outsiders voor de titel in actie. James Wade haalde dit jaar de eindstrijd van de Grand Slam of Darts en is de huidige nummer 7 van de wereld. De 37-jarige Brit reikte in het verleden drie keer (2009, 2012 en 2013) tot de halve finales van het WK. Hij begon in de tweede ronde met een partij tegen Callan Rydz en had geen enkele moeite met zijn opponent: 3-0. Wade sloeg vooral op de ’check outs’ genadeloos toe.

James Wade Ⓒ PDC

Vrijdag 18 december - middagsessie vanaf 13.00 uur

Mickey Mansell - Haupai Puha (R1) 3-0

- Haupai Puha (R1) 3-0 Darius Labanauskas - Chengan Liu (R1) 3-0

- Chengan Liu (R1) 3-0 Wayne Jones - Ciaran Teehan (R1) 3-2

- Ciaran Teehan (R1) 3-2 Jamie Hughes - Adam Hunt (R2) 0-3

Vrijdag 18 december - avondsessie vanaf 19.00 uur

Dirk van Duijvenbode - Bradley Brooks (R1) 3-2

- Bradley Brooks (R1) 3-2 John Henderson - Marko Kantele (R1) 3-2

- Marko Kantele (R1) 3-2 Luke Humphries - Paul Lim (R1) 2-3

(R1) 2-3 James Wade - Callan Rydz (R2) 3-0

Bekijk ook het complete speelschema en uitslagen van het WK darts.