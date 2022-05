Veel Nederlands dubbelsucces op Roland Garros; ook Middelkoop wint

In de beslissende set serveerden Glasspool en Heliovaara bij 5-4 voor de wedstrijd. Ze verloren hun servicegame, waarna een spannende slotfase ontstond. In de beslissende matchtiebreak - op 6-6 - wonnen Middelkoop en Bopanna na een 3-0-achterstand op sensationele wijze tien punten op rij.

Middelkoop, de nummer 39 van de wereld, was op een grandslamtoernooi nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. In 2017 verloor hij bij de laatste acht op de US Open en vorig jaar werd hij op de Australian Open opnieuw in de kwartfinales uitgeschakeld. In de halve finale nemen Middelkoop en Bopanna het op tegen Jean-Julien Rojer en Marcelo Arévalo uit El Salvador.

Koolhof

Aan de andere kant van het schema maakt Wesley Koolhof nog kans op een plek in de eindstrijd. Hij neemt het met de Brit Neal Skupski in de kwartfinale op tegen Marcel Granollers uit Spanje en de Argentijn Horacio Zeballos.

In het gemengd dubbelspel staat Koolhof met zijn Japanse dubbelpartner Ena Shibahara in de halve finale. De 33-jarige Koolhof won met zijn Japanse dubbelpartner Ena Shibahara in twee sets van het Australische duo Sam Stosur/Matthew Ebden: 6-3 6-4.