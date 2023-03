Ruim 50 partijen ondertekenen OneLove-statement: ’Ons voetbal is van iedereen’

„De liefde voor het voetbal brengt miljoenen mensen samen. Dat is het unieke en mooie van voetbal”, staat in de verklaring. „Het voetbal steunt komende week de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie met een grote OneLove-actie. Dat zie je terug in het betaald voetbal, amateurvoetbal, schoolvoetbal en e_voetbal. Met OneLove spreken wij ons uit voor verbinding en tegen discriminatie en alle vormen van discriminatie in de samenleving. Ons voetbal is van iedereen.”

Het statement is ondertekend door onder meer alle betaaldvoetbalorganisaties, belangengroepen voor coaches, scheidsrechters en het amateurvoetbal, de KNVB en andere partijen die bij de strijd tegen racisme en discriminatie zijn betrokken, zoals de Rijksoverheid, de Anne Frank Stichting en de Commissie Mijnals.