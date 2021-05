Tiental Manchester City geeft 0-2 voorsprong uit handen, Chelsea neemt revanche

Het begin was fantastisch voor de landskampioen. Ilkay Gündogan maakte al in de tweede minuut de openingstreffer. Een flinke streep door de rekening was echter de rode kaart voor Joao Cancelo die na tien minuten volgde. Ondanks de ondertalsituatie leek City na rust op een eenvoudige zege af te gaan, toen Phil Foden scoorde.

Leandro Trossard maakte echter al snel de aansluitingstreffer en via Adam Webster en Daniel Burn sleepte Burnley de drie punten uit het vuur.

Chelsea revancheert zich op Leicester

Enkele dagen na de nederlaag in de finale van de FA Cup tegen Leicester City heeft Chelsea zich tegen dezelfde club gerevancheerd. In een directe strijd om de Champions League-tickets won het met 2-1.

Daardoor klom de Londense club naar de derde plaats, met 1 punt meer dan Leicester City en nog één speelronde te gaan. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Ook nummer 5 Liverpool is nog in de race.

Chelsea was dinsdagavond iets beter bij de les. De thuisclub sloeg toe in de tweede helft met treffers van Antonio Rüdiger en Jorginho (strafschop). Leicester City kon er lange tijd niets tegenover stellen. Na de treffer van Kelechi Iheanacho in de 76e minuut kreeg Chelsea het nog even benauwd. Mede door een grote misser van Ayoze Pérez in de extra tijd bleef de gelijkmaker uit.

De Franse international N'Golo Kanté van Chelsea verliet na ruim een halfuur het veld met vermoedelijk een spierblessure. Hij is op het Londense middenveld een belangrijke kracht. Over elf dagen speelt Chelsea in Porto tegen Manchester City in de finale van de Champions League.

Remise voor Manchester United

Enkele weken nadat de fans het veld van Old Trafford veroverden, keerden de supporters voor het eerst sinds de coronapandemie terug in het stadion van Manchester United. Ze werden niet getrakteerd op een overwinning tegen het al gedegradeerde Fulham.

De fans zaten nu wel gewoon op de tribunes van Old Trafford. Ⓒ ANP/HH

De wedstrijd begon nog geweldig voor Manchester United. Edison Cavani maakte na een kwartier een schitterende treffer door de bal vanaf een meter of dertig over de voor zijn goal staande Alphonse Areola te lobben.

Het wonderschone doelpunt van de Uruguyaan telde echter even zwaar als die van Joe Bryan, een kwartier voor tijd, waardoor het duel in 1-1 eindigde. Donny van de Beek (Manchester United) en Kenny Tete (Fulham) mochten beiden enkele minuten meedoen.

Leeds United won met 0-2 bij Southampton. Patrick Bamford en Tyler Roberts maakten de goals. Pascal Struijk viel in de tweede helft in en pakte een gele kaart.