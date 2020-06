Premier League begint met statement

Niet alleen droegen alle 22 spelers op de achterkant van hun shirt (in plaats van hun achternaam) de gelijknamige slogan, ook werd door hen allen na het eerste fluitsignaal een kniebuiging gemaakt. Pas na luttele seconden werd de bal daadwerkelijk aan het rollen gebracht.

De voetballers volgden met hun actie het statement van American Footballer Colin Kaepernick, die in 2016 weigerde de staan toen het volkslied van de Verenigde Staten werd gespeeld voorafgaand aan een wedstrijd van zijn club San Francisco 49ers.

Voor Aston Villa kan de clash met Sheffield United van levensbelang. De ploeg van tweevoudig Oranje-international Anwar El Ghazi staat na 29 speelronden 19e en moet vrezen voor degradatie. Sheffield daarentegen bezet de zesde plaats en maakt nog kan op op Europees voetbal.

Liverpool

Koploper Liverpool heeft nog twee overwinningen nodig om zeker te zijn van de titel in de Premier League. Mogelijk kan de club het kampioenschap zondag al behalen, als het wint bij uitgerekend stadgenoot Everton. Voorwaarde is wel dat Manchester City, achtervolger op 25 punten, woensdag de inhaalwedstrijd tegen Arsenal verliest.

Het is 30 jaar geleden dat Liverpool kampioen van Engeland werd, hoewel de club in de tussentijd wel grote prijzen won. Vorig jaar bijvoorbeeld, met ook al de Nederlandse spelers Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk, de Champions League en het WK voor clubs. Het seizoen daarvoor stond de formatie van de Duitse trainer Jürgen Klopp ook al in de finale van de Champions League, die werd verloren van Real Madrid.

De titel was in maart al bijna binnen, tot het seizoen vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus werd stilgelegd. Voor de supporters is het een opluchting dat het kampioenschap nu alsnog op het veld kan worden gehaald. Mogelijk zondag ook nog in de stad zelf, al is de Merseyside-derby op Goodison Park van Everton, amper een kilometer verwijderd van de 'historische' grond van Anfield.