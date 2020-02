Slordig Bayern München komt met de schrik vrij

Hij had eerder ook al voor de 2-1 getekend. Bayern heeft nu vier punten meer dan nummer 2 RB Leipzig, dat zaterdag bij Schalke 04 aantreedt.

Blunder Neuer

Bij de rust was de stand nog in evenwicht en dat kwam mede door een blunder van Bayern-doelman Manuel Neuer. Hij kwam vlak voor de pauze onnodig ver zijn doel uit, waardoor Dennis Srbeny de gelijkmaker kon verzorgen. Met een fraaie individuele actie had Serge Gnabry de score namens de thuisclub geopend.

Na de eerste treffer van Lewandowski, op aangeven van Gnabry, was het vijf minuten later alweer gelijk dankzij Sven Michel: 2-2. Joshua Zirkzee, die eerder als invaller twee keer scoorde voor Bayern, werd nog ingebracht, maar het was Lewandowski die opnieuw toesloeg met zijn 25e competitietreffer: 3-2. Bayern treedt dinsdag bij Chelsea aan in de achtste finales van de Champions League.

ITALIË: Napoli met vertrouwen naar duel met Barcelona

Napoli heeft in de aanloop naar de thuiswedstrijd in de Champions League tegen FC Barcelona gewonnen in de Serie A. Degradatiekandidaat Brescia, de nummer 19 van de Serie A, werd met 2-1 verslagen.

Brescia nam in eigen stadion na een klein half uur de leiding via Jhon Chancellor, die raak kopte uit een corner. In de tweede helft maakte captain Lorenzo Insigne uit een penalty gelijk, waarna Fabian Ruiz Napoli met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied de zege bezorgde.

Napoli presteert de laatste weken aanzienlijk beter, na een zeer teleurstellend einde van 2019. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werden er vier gewonnen. Door de goede reeks is Napoli, waar ex-PSV’er Hirving Lozano opnieuw de hele wedstrijd op de bank bleef, voor even de nummer 6 van de Serie A.

