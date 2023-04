Drie golfers aan kop na eerste dag Masters, Woods begint stroef

De 47-jarige Amerikaan, die al vijf keer het beroemde groene jasje mocht aantrekken als winnaar van de Masters, had 74 slagen (twee boven par) nodig voor de achttien holes. In 2005 begon Woods ook met een ronde van 74, maar toen won hij het toernooi alsnog.

De winnaar van 1997, 2001, 2002, 2005 en 2019 staat op de gedeelde 54e plaats, samen met onder anderen de Spanjaard Sergio Garcia (in 2017 de beste op Augusta) en de Amerikaan Bryson DeChambeau, die in 2020 de US Open won. Woods doet voor de 25e keer mee aan de Masters. Vorig jaar maakte de Amerikaan zijn rentree op de Masters na veertien maanden afwezigheid als gevolg van een auto-ongeluk. Woods eindigde na een goede start en een matig slot op de 47e plaats.

De vijftienvoudig majorwinnaar begon nu stroef met een ronde waarin hij tegenover drie birdies ook vijf bogeys moest zetten, onder meer op de laatste hole. „Jammer, want ik had vandaag de kans om onder par te eindigen. Helaas lukte me dat niet”, aldus Woods.

Zijn landgenoot Koepka begon heel wat beter. Koepka is een van de zeventien golfers van de omstreden LIV Series die meedoen aan de Masters. „Ik ben hier om te golfen en voor niets anders”, zei Koepka. „Daar ligt mijn focus op. Ik wil hier weggaan met het groene jasje aan.”

Scottie Scheffler, de winnaar van vorig jaar, had drie slagen meer nodig dan de drie koplopers. De 26-jarige Amerikaan hoopt de vierde golfer te worden die de Masters twee keer op rij wint. Dat lukte alleen Woods, Jack Nicklaus en Nick Faldo.