Na Kerber haakt ook Halep af voor Indian Wells

De nummer 2 op de wereldranglijst, vorig jaar winnares van Wimbledon, is nog altijd niet verlost van een voetblessure. „Helaas heb ik nog steeds klachten en ben ik niet tijdig hersteld om naar Indian Wells te komen”, liet Halep weten.

Ze liep de voetblessure op voor het toernooi half februari in Dubai, dat ze wel speelde en ook nog won. Daarna belandde ze in de lappenmand. De Duitse Angelique Kerber, vorig jaar nog finaliste in Indian Wells, heeft ook afgezegd. De drievoudig grandslamwinnares kampt met een beenblessure. Kiki Bertens staat wel op de deelnemerslijst.