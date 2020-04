Overzicht: Sportkalender voor druk najaar 2020 krijgt steeds meer vorm

Het EK voetbal en Olympische Spelen, evenementen die eens in de vier jaar plaatsvinden, werden een jaar uitgesteld. Voor de Tour was dat geen optie en vanwege de financiële belangen werd besloten de andere koersen om de meest prestigieuze wielerwedstrijd heen te plannen.

Roland Garros

Door de nieuwe data van de Ronde van Frankrijk is het land nu vijf weken opeen het epicentrum van de sportwereld. In de twee weken na de Tour vindt namelijk Roland Garros (20 september - 4 oktober) plaats in Parijs, waar op 20 september juist de Tour eindigt. De eerste week van Roland Garros moet concurreren met het WK wielrennen in Zwitserland.

De eerste week van de Tour de France overlapt een ander grandslamtoernooi, de US Open in New York. Dat tennistoernooi staat vooralsnog van 31 augustus tot en met 13 september op het programma. Met die data is nog niet geschoven. Wimbledon slaat een jaar over.

Giro en Vuelta

Wielerunie UCI wil na de Tour ook nog de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje laten verrijden, maar daarvoor zijn nog geen nieuwe data bekendgemaakt. Ook voor Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije wordt nog een plekje op de propvolle kalender gezocht.

In de reeds goedgevulde maand september wordt ook een major gespeeld door de golfers: de US Open (17-20 september). Kort daarna, van 25 tot en met 27 september, vindt de Ryder Cup al plaats. Ook het PGA Championship (6-9 augustus) en de Masters (12-15 november) werden verplaatst, het Brits Open zag voor dit jaar af van organisatie.

KNVB en UEFA

De Formule 1 is nog druk bezig met het maken van een herziene kalender. Inmiddels is al bijna de helft van de races geschrapt of uitgesteld.

De KNVB hoopt dat er vanaf halverwege juni weer gevoetbald wordt. De UEFA geeft de clubs de ruimte eerst de nationale competities te voltooien. De KNVB-bekerfinale zou volgens het conceptschema moeten plaatsvinden op zondag 12 juli.

Eind dit jaar staat in het teken van onder meer handbal en darts. Het EK handbal voor vrouwen wordt van 3 tot en met 20 december in Denemarken en Noorwegen gehouden en het WK darts begint half december en eindigt op nieuwjaarsdag.