Column Valentijn Driessen: Loon van de angst voor Feyenoord

Valentijn Driessen

De spanning tot de laatste seconde bij Ajax-Feyenoord maakte veel goed bij de kwaliteitsarme Klassieker. De ploeg van Dick Advocaat verdiende meer dan een 1-0 nederlaag. Zelfs meer dan een gelijkspel, want nadat de Rotterdammers de schroom van zich afgooiden waren zij min of meer de baas in de Johan Cruijff ArenA. Met de beste kansen voor Steven Berghuis en invaller Luis Sinisterra. Op het tandvlees en met het nodige geluk trok Ajax de drie punten over de streep. In het Amsterdamse kamp werd het als een extra kwaliteit aangeduid, maar dit is schreeuwen om moeilijkheden met het loodzware programma dat Ajax de komende vier maanden wacht. Deze ploeg houdt dit niet vol zonder onderweg averij op te lopen.