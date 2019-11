Visser ook de beste op 5000 m

De olympisch kampioene op deze afstand finishte in de laatste rit in een tijd van 6.52,75. Een dag eerder was ze tijdens de Nederlandse selectiewedstrijden in Heerenveen ook de snelste op de 3000 meter (4.00,27).

De verrassende Reina Anema reed op de 5000 meter de tweede tijd: 6.57,58. Ook Carlijn Achtereekte (6.59,25), Antoinette de Jong (6.59,69) en Irene Schouten (7.00,95) pakten een wereldbekerticket. Melissa Wijfje greep als nummer zes (7.01,90) mis.

Anema verbeterde haar persoonlijke record met liefst 5 seconden. De 26-jarige rijdster van Team FrySk veroverde in Thialf haar derde wereldbekerticket. Ook op de 1500 meter (vijfde) en 3000 meter (vierde) eindigde de Friezin in de top vijf. De Jong, tweede op de 1500 meter en 3000 meter, haalde eveneens haar derde internationale startbewijs binnen.

Schouten, wereldkampioene op de massastart, redde het eerder in Heerenveen niet op de 1500 meter (tiende) en 3000 meter (zevende).

Visser (23) was blij met haar twee wereldbekertickets en haar twee ritzeges, maar bleef wel kritisch op zichzelf. „Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik ben nog jong en heel gretig, ik weet dat er nog veel meer inzit. Vooral op de 5 kilometer moet ik nog meer durven. Ik weet op dit moment nog niet wat ik kan en waar ik sta op die afstand. Ik moet nog wat meer ervaring en vertrouwen opbouwen. Want als je naar het wereldrecord kijkt, moet ik nog flink harder gaan rijden.”

De Tsjechische Martina Sablikova heeft het wereldrecord op haar naam staan met een tijd van 6.42,01, eerder dit jaar gereden in Calgary. Visser wil bij de vijfde wereldbeker op de Olympic Oval in Canada (7-8 februari) en de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari) een aanval doen op de mondiale toptijd van Sablikova.