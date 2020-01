’Nog nooit zoveel ellende naar buiten zien komen bij PSV ’

Jan Kromkamp (r.) probeert Klaas-Jan Huntelaar af te stoppen tijdens een editie van Ajax-PSV in 2006, waarbij PSV wint van Ajax. Ⓒ Foto ANP

Ajax en PSV treffen elkaar zondag onder een slecht gesternte. De Amsterdammers zijn koploper, maar de reeks van drie nederlagen in de laatste vijf Eredivisie-duels is ongewoon. Zoiets is sinds 2009 niet meer voorgekomen. En PSV verkeert in een diepe crisis. Slechts drie van de laatste elf Eredivisie-duels werden gewonnen. TELESPORT kijkt vooruit naar een topper onder hoogspanning.