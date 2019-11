Oranje mist Van Dijk tegen Estland

Virgil van Dijk zal de laatste EK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. Van Dijk is er om persoonlijke omstandigheden niet bij en heeft tevens het trainingskamp al verlaten.

Naast Van Dijk heeft Koeman ook niet de beschikking over Marten de Roon. De middenvelder van Atalanta Bergamo liep tijdens met duel met Noord-Ierland al snel tegen een gele kaart en is geschorst.

Oranje kwam zaterdag tegen Noord-Ierland niet verder dan een bloedeloos gelijkspel, maar de selectie van Koeman had genoeg aan een punt om zich direct voor EURO 2020 te plaatsen. Voor het eerst in zes jaar meldt het Nederlands elftal zich weer voor een eindtoernooi. De wedstrijd van dinsdag tegen Estland (aftrap 20.45 in de Johan Cruijff ArenA) is overigens niet om des keizers baard. Bij winst - en puntenverlies van Duitsland - eindigt Oranje bovenaan in groep C.

Depay en Wijnaldum

Koeman liet Memphis Depay tegen Noord-Ierland uit voorzorg buiten zijn selectie. De topscorer van Oranje was pas net hersteld van een blessure aan een bovenbeen. „Hij wilde graag starten maar ik heb hem tegen zichzelf in bescherming genomen”, verklaarde de bondscoach. „Hij gaat nu goed trainen en dan gaan we kijken of hij tegen Estland moet beginnen.”

Georginio Wijnaldum bleef de hele wedstrijd tegen Noord-Ierland op de bank. De middenvelder van Liverpool lag afgelopen week met griep op bed. Hij lijkt wel weer beschikbaar voor het duel met Estland.