Hockeyers Pinoké elimineren Kampong in halve finale play-offs

Wie aan het begin van de competitie had gezegd dat Pinoké geen titelkandidaat was, zou wat meewarig zijn aangekeken. De ploeg van Jesse Mahieu reikte het afgelopen seizoen immer tot de finale, die uiteindelijk werd verloren van Bloemendaal.

Maar dit seizoen zakten de ‘Steekneuzen’ te vaak door de ondergrens en kwam deelname aan de play-offs een paar duels voor het einde van de reguliere competitie zelfs in gevaar. Maar Mahieu kreeg de boel net op tijd weer op de rit en in de play-offs blijkt inmiddels waar een scherp Pinoké toe in staat is.

Vuur en vlam

De wedstrijd stond al na een paar minuten in brand. In de eerste acht minuten werd al drie keer gescoord. Sebastien Dockier promoveerde de eerste de beste aanval van de Amsterdammers tot de 0-1, terwijl Jipp Jansen de eerste strafcorner van de wedstrijd binnensleepte: 1-1. Het gejuich van de Uitrechtse aan hang was nauwelijks verstomd, of Florent Van Aubel bracht de gasten weer aan de leiding: 1-2.

De wedstrijd was overigens bijna een half uur te laat begonnen, vanwege problemen met een televisiewagen. De geblesseerde Pinoké-speler Morris de Vilder miste de broederstrijd met zijn bij Kampong spelende broer, international Derk de Vilder.

Haperende sleepcorner

Met de 2-1 voorsprong zat Pinoké op rozen, aangezien de totaalscore na de 3-1 thuiszege inmiddels 5-2 bedroeg. Kampong drong aan, kreeg nog zeven strafcorners, maar de sleep van Jansen haperde en bovendien gaf Pinoké-doelman Hidde Brink geen krimp.

In het vierde kwart was de geest wel uit de fles bij de thuisclub, waar doelman David Harte nog uit zijn hok werd gehaald voor een extra veldspeler. Een treffer leverde deze wanhoopspoging niet op en de tweede finaleplaats voor Pinoké was een feit.

Finale tegen Pinoké

In de finale neemt Pinoké het op tegen Bloemendaal. De succesformatie van coach Rick Mathijssen rekende na een heerlijk duel met 4-3 af met Rotterdam. In de heenwedstrijd was er al met 2-1 gewonnen.

Tim Swaen tekende in het eerste kwart voor het openingsdoelpunt, maar in het volgende kwart zag Bloemendaal de ploeg van de ploeg van Robin Rösch langszij komen dankzij een doelpunt van Pepijn van der Heijden.

Rotterdam mocht in het vervolg dromen van de finale, want Jeroen Hertzberger zette de Zuid-Hollanders op voorsprong. Bloemendaal moest dus aan de bak en kwam niet veel later langszij via Arthur van Doren: 2-2.

Roel Bovendeert leek met de 3-2 voor de bevrijding te zorgen, maar het werd toch weer spannend toen Hertzberger met zijn tweede van de middag de stand weer gelijk trok: 3-3. De 4-3 van Bovendeert kwam Rotterdam niet meer te boven.